Dimite un edil de Móstoles tras la acusación de acoso contra Bautista: "Cada decisión ha sido guiada por la conciencia"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles, a 24 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España).

El concejal de Móstoles de Participación Ciudadana, Raúl Gallego, ha dimitido este lunes de su cargo tras las acusaciones de acoso por parte de una exedil contra el alcalde, Manuel Bautista, y ha señalado que cada decisión que ha tomado ha estado "guiada por la conciencia".

Así consta en una carta remitida por el propio concejal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que señala que en este tiempo ha intentado siempre actuar "con honestidad, cercanía y coherencia". "Ahora inicio una etapa en la que quiero priorizar a mi familia y mis proyectos personales y profesionales. Lo hago desde la serenidad y la paz, convencido de que cada etapa tiene su momento", ha expresado.

El concejal, que según el diario 'El País' es del círculo de la exedil que ha denunciado, ha señalado que cierra "una etapa que ha sido intensa, exigente y profundamente enriquecedora". Por su parte, a preguntas de Europa Press, desde el Ayuntamiento han indicado que se trata de "una renuncia fruto de una decisión personal".

"He tenido el honor de servir a esta ciudad desde la responsabilidad institucional, intentando siempre actuar con honestidad, cercanía y coherencia. No siempre ha sido fácil, pero puedo decir con tranquilidad que cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo", ha señalado en la misiva.

En concreto, Gallego ha indicado que se va con "gratitud", con la satisfacción de haber defendido sus "convicciones" y con la certeza de que "el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad". "Seguiré queriendo y defendiendo esta ciudad, porque el compromiso con lo que uno ama no termina con un cargo", ha afirmado.

También, ha tenido palabras de agradecimiento a los trabajadores municipales por su "esfuerzo silencioso y constante", a las asociaciones vecinales y a sus compañeros de Corporación "por el trabajo compartido, incluso en la discrepancia" porque "la pluralidad es parte esencial de la democracia".

La semana pasada Móstoles acogió un Pleno extraordinario solicitado por la oposición (PSOE, Más Madrid y Vox) para abordar las acusaciones de abuso sexual formuladas por una exedil de la Corporación.

En él, el alcalde acusó al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "expandir bulos" contra él para conseguir gobernar en la ciudad "de forma absolutamente antidemocrática" y aseguró que defenderá su honor "con uñas y dientes".

En esta línea, Bautista defendió que "no hay una causa judicial abierta, no hay siquiera una querella y no pueden en ningún caso actuar como está actuando". Considera que la situación "no le va a salir gratis" al presidente del Gobierno, al que responsabiliza directamente de una "campaña absoluta de deshumanización de una persona".