Andalucía acude al CPFF con "incertidumbre" e "indignación"

La consejera andaluza de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado que acude este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, con "bastante incertidumbre" e "indignación" por lo acontecido en relación con el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno central y que "nace muerto". En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la sede del Ministerio de Hacienda.