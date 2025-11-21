Andalucía alerta de que la propuesta para una nueva PAC "condena a una Europa a 27 velocidades"

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera, ha alertado este viernes de que la propuesta de Política Agraria Común (PAC) Post 2027, formulada por la Comisión Europea, es "lesiva" para el campo andaluz y "condena a una Europa a 27 velocidades", por lo que ha reclamado "unidad" al conjunto de las instituciones y al sector para que este modelo no salga adelante.Así se ha pronunciado durante su intervención en el foro de ABC 'Andalucía ante la mirada de Europa: Diálogos sobre el futuro del sector agroalimentario', en el que también han participado el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.