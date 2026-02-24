Andalucía aprobará un paquete de bajadas fiscales para familias afectadas por tren de borrascas

Málaga, 24 de febrero de 2026. La Junta de Andalucía aprobará este miércoles, 25 de febrero, en su reunión semanal del Consejo de Gobierno, un "paquete de medidas fiscales" destinadas a las familias afectadas por el tren de borrascas que atravesó la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que incluye una serie de bajadas de impuestos para que su "vuelta a la normalidad sea todavía más llevadera". Así lo ha anunciado este martes la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en una atención a medios antes de intervenir en el acto de inauguración de 'Transfiere 2026', en Málaga.