Andalucía aprueba la próxima semana presupuesto 'récord' en 2026 con 51.597 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la próxima semana se aprobará el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para 2026, que ascenderá a 51.597 millones, lo que supone un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más.Así lo ha anunciado Moreno durante su intervención en el Foro ABC, celebrado en Sevilla, donde ha defendido la "estabilidad" que existe en Andalucía con un gobierno del PP-A con mayoría absoluta que ha hecho posible la aprobación en la legislatura, año tras año, de los presupuestos de la comunidad, "en tiempo y forma".