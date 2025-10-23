Andalucía apuesta por la economía circular como herramienta clave frente al cambio climático

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este jueves en el acto organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac), celebrado en Sevilla con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático. En el encuentro, la consejera ha visibilizado junto a la presidenta de Ansemac, Esperanza Fitz, y al director Jurídico y de Sostenibilidad de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), Jorge López, el proyecto piloto 'Belleza Circular', una iniciativa piloto que promueve el reciclaje de envases cosméticos de pequeño tamaño en la capital y con la que la Junta ha destacado el liderazgo de Andalucía en la transición a la economía circular como herramienta frente al cambio climático.