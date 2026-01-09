Andalucía cierra la mejor Navidad de su turismo tras casi un millón de estancias hoteleras

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "excelente" la recién concluida temporada de Navidad en el ámbito turístico, durante la que se han registrado cerca de un millón de estancias en los hoteles de la comunidad, el mejor dato de la serie histórica, lo que supone una ocupación media del 72 por ciento, algo más de cinco puntos por encima del año pasado.Un incremento que también se ha notado en los alojamientos en casas rurales, que se han incrementado igualmente en cinco puntos sobre 2024.Moreno ha hecho balance del periodo navideño durante su visita a la estación de esquí de Sierra Nevada, que se encuentra en estas semanas a pleno rendimiento gracias a la abundante nieve recogida, que ha permitido alcanzar una media de 80 kilómetros esquiables en las pistas con picos de más de 100 kilómetros algunos días.