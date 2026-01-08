Andalucía critica que Sánchez reciba a Junqueras "como jefe de Estado"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, reciba en el Palacio de La Moncloa al líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, "como si fuera un jefe de Estado" para "hablar del cupo independentista" en el marco de la financiación autonómica.Así lo ha criticado la consejera portavoz del Gobierno andaluz en una atención a medios durante una visita a las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga, y al hilo de la reunión con la que "el Gobierno de España arranca" el año, según ha censurado.