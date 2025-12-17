Andalucía encara un invierno más cálido de lo normal y con pocas probabilidades de lluvias

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha comparecido este miércoles en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para ofrecer el pronóstico para este invierno y una predicción especial para Navidad, además de aportar el balance de los fenómenos meteorológicos y las temperaturas ocurridas en este otoño.En declaraciones a los medios, Del Pino ha apuntado que en los próximos meses de diciembre, enero y febrero hay "hasta un 60 por ciento de probabilidad de ser más cálidos de lo normal" y, en concreto, respecto a la Navidad ha explicado que, si se cumplen las predicciones, para el día 24 podrían existir leves precipitaciones "por la mañana o al mediodía" y para la jornada del 25 "muy pocas y también por la mañana".