Andalucía lanza los Premios Vuela 2026 para reconocer a impulsores de la digitalización

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes la apertura de la convocatoria de los Premios Vuela 2026, una cita bienal que pretende visibilizar y reconocer a personas, entidades y proyectos con impacto real en la vida digital de la ciudadanía andaluza, especialmente desde el ámbito local.Sanz ha hecho este anuncio durante la inauguración del Punto Vuela de Mairena del Alcor (Sevilla), el primero de la quinta fase de transformación de la red de centros de competencias digitales "más extensa de Europa".