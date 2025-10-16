Andalucía pide "sacar los alimentos fuera de la guerra arancelaria" tras amenazas de Trump

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido la necesidad de "sacar los alimentos fuera de la guerra arancelaria" después de la última amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer nuevos gravámenes a productos españoles.En este sentido, ha advertido de que "cuando hablamos de aranceles a los alimentos, hablamos de inflación y de encarecimiento de la cesta de la compra", lo que afecta tanto a los productores como a las familias.Durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrados en Sevilla con el patrocinio de Heineken y moderados por el delegado autonómico de la agencia, Francisco Morón, el consejero ha insistido en que "los agricultores no pueden ser los 'paganinis' de las guerras comerciales que mantienen los gobiernos a nivel mundial".