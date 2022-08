Andalucía reprocha al Gobierno falta de consenso con CCAA y sector sobre ahorro energético

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, así como portavoz del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ha criticado este martes que el Ejecutivo central "no haya consensuado" con las comunidades ni con los sectores afectados las medidas de eficacia y ahorro energéticas aprobadas este pasado lunes, toda vez que ha subrayado que "un recurso no exime de su cumplimiento" teniendo en cuenta que desde la Comunidad de Madrid ya se ha anunciado que analizará este Real Decreto y "si no es constitucional", lo recurrirá.(Fuente: Junta de Andalucía)