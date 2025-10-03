Andalucía sitúa la artesanía en el centro de sus políticas ante el riesgo de desaparición

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha apostado por recuperar los oficios artesanos y garantizar el relevo generacional en este sector. En este sentido, ha subrayado la necesidad de "situar la artesanía en el centro de las políticas culturales, económicas y sociales", especialmente a la luz de los datos recogidos en el 'Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía', un diagnóstico elaborado por su departamento, que alerta de que un 68% de los oficios artesanales están en riesgo de desaparecer, principalmente por las dificultades en la transmisión de conocimientos.