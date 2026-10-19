Andalucía supera 590 emergencias por el temporal y mantiene la situación operativa 1

Sevilla, 19 de octubre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado en la mañana de este lunes, 19 de octubre, que la comunidad andaluza mantiene el nivel de situación operativa 1 ante el riesgo de inundaciones y el temporal "muy intenso" que ha alcanzado el nivel naranja en las provincias de Almería y Málaga y que ha provocado la gestión de 591 incidencias durante el fin de semana --269 el sábado y 322 el domingo-- en toda la región.