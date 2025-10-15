Andalucía Trade Global arranca su edición "más activa": 1.865 entrevistas y 1.200 profesionales

Andalucía Trade Global vivirá en 2025 la edición "más dinámica de su historia", al reunir a 1.276 profesionales inscritos y 637 empresas participantes que participará en un total de 1860 entrevistas B2B programadas.Serán "unos datos récords de actividad que "confirman la creciente proyección exterior del tejido empresarial andaluz", según ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, durante la inauguración en Sevilla del gran encuentro anual de la internacionalización empresarial andaluza.