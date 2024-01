Andalucíasolicita al Estado activar los préstamos ICO para facilitar construir viviendas

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha pedido al Gobierno de España que "active cuanto antes" los préstamos con fondos europeos Next Generation del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los promotores en la financiación de viviendas a precio asequible. Díaz ha trasladado la petición a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la celebración de la reunión bilateral de vivienda celebrada en Madrid, en la que ha tendido la mano del Gobierno andaluz para "trabajar juntos en una materia tan sensible como la vivienda". "La vía andaluza siempre será la de la búsqueda del acuerdo no solo con otras administraciones, sino también con los promotores, atendiendo sus necesidades", ha manifestado.