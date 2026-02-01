Anna Clements: La ley protege a todos los perros menos a los de caza"

Anna Clements, directora de SOS Galgos, ha declarado que los perros de caza son los más maltratados por las leyes españolas.Así lo ha dicho instantes antes de que diera comienzo la manifestación organizada por la plataforma "No A la Caza" en Barcelona. Esta protesta tenía como principal objetivo denunciar el maltrato y las torturas que sufren los perros que son utilizados exclusivamente para cazar. Aproximadamente 500 personas, según la Guardia Urbana, se han desplazado al Arco del Triunfo de la ciudad condal y se han expresado de forma contundente mediante cánticos como "No es un deporte, es un asesinato".