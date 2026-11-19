Nueva York, 19 de noviembre de 2026. Anthropic, uno de los laboratorios de inteligencia artificial más avanzados del mundo, ha protagonizado este jueves la mayor salida a Bolsa de la historia. Una operación que ha destrozado todos los registros previos, y en la que el gigante de la inteligencia artificial apunta a una apertura con subidas del 20%, según las órdenes de compraventa recogidas por el mercado Nasdaq, antes del inicio de la cotización oficial, lo que sitúa el valor de la acciones algo por encima de los 100 dólares. (Fuente: Nasdaq)