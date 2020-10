Aparecen pintadas en el Galileo Galilei: "No pagaremos vuestra fiesta"

El Colegio Mayor Galileo Galilei, donde se originó un brote de Covid de 168 personas tras la celebración de una fiesta no autorizada el pasado 26 de septiembre, ha aparecido con pintadas en las que se recrimina a los residentes su comportamiento y se pide la dimisión del director de la residencia (de titularidad privada) y del rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), en cuyo campus se encuentra ubicada. "No me siento identificado, pero en el Galileo hay muchos pijos y fueron los que hicieron la fiesta", ha expresado un residente del Colegio Mayor en declaraciones a Europa Press Televisión.