Aprobados los decretos de la dana y de ayudas por la crisis energética

Madrid, 16 de octubre de 2026. El decreto ley con ayudas fiscales a los combustibles para paliar la crisis de precios energéticos derivada de la crisis en Oriente Medio ha conseguido el respaldo mayoritario de la Diputación Permanente del Congreso, con el único voto en contra de Vox y la abstención de Junts. Asimismo, la Diputación Permanente también ha convalidado este viernes el decreto ley que fija una condonación del reintegro de los anticipos a cuenta concedidos a afectados por la dana en 2024, con los mismos votos que el anterior. (Fuente: Europa Press/Congreso/EBS)