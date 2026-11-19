Zaragoza, 19 de noviembre de 2026. Aragón paraliza la concesión de nuevas autorizaciones a VTC y "endurece" las sanciones por operar sin licencia El Gobierno de Aragón modifica la Ley de Transportes Urbanos para reforzar la inspección y "endurecer" las sanciones a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que presten servicios urbanos sin la licencia municipal exigida, al mismo tiempo que suspende de forma temporal la concesión de nuevas autorizaciones durante dos años o hasta que entre en vigor la nueva ley que regulará este sector y que se encuentra en tramitación. .