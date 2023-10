Aragonès cree que la manifestación del domingo de SCC "no afectará" a las negociaciones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado este viernes que la manifestación de este domingo, organizada por Societat Civil Catalana (SCC) y en la que desembarcarán los principales dirigentes del PP, "no afectará" a las negociaciones sobre la investidura."La manifestación de este domingo no afectará a las decisiones sobre el futuro de Catalunya ni a las decisiones sobre el futuro de España que se puedan producir durante las próximas semanas. Lo decidirán los diputados del Congreso, no los gritos de la calle", ha sostenido en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras reunirse con el ministro presidente de Baden-Wüttemberg (Alemania) Winfried Kretschmann.Para Aragonès, las negociaciones parlamentarias dependen de los votos que se tienen en las cámaras "y no de lo que se grita en la calle, y menos cuando el mensaje que se grita es contrario a encontrar soluciones y a seguir por los caminos de la negociación, el diálogo y el acuerdo".A la espera de que este domingo viajen a Catalunya dirigentes como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal, les ha pedido que cuando se vayan se lleven "el odio, la crítica y la amargura a sus casas". (Fuente: Govern Generalitat)