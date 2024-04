Aragonès sobre que Illa no quiera aceptar los votos del PP: "Por sus hechos les conoceréis"

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reeleccion, Pere Aragonès, desconfía de que el candidato del PSC, Salvador Illa, no quiera aceptar los votos del PP para ser investido: "Por sus hechos les conoceréis. Debemos hacer que no sea posible". Durante un mitin en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante unas 250 personas, ha pedido el voto para que en el Parlament haya "una clara mayoría que pueda liderar ERC". "Si pueden, harán lo mismo que hicieron en Barcelona dos veces. Que no haya una tercera", y ha recordado que el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni (PSC), fue investido gracias a los votos de BComú y del PP pese a quedar tercero en las elecciones tras Junts y ERC. Para Aragonès, Catalunya no necesita escoger entre un presidente de izquierdas o un presidente independentista, porque Esquerra es la opción que lo aglutina todo. Ha ironizado con que Illa hable de "década perdida" en Catalunya mientras Junts y ERC han presidido la Generalitat: cree que cuando sí se ha perdido el tiempo ha sido los 6 años en que el PSC ha tenido ministros, porque ha habido una ejecución presupuestaria por debajo de la media, ha dicho. Por el contrario, ha presumido del acuerdo de Chery y Ebro para reindustrializar los antiguos terrenos de la empresa Nissan en la Zona Franca de Barcelona, y lo ha puesto como ejemplo de que "las batallas que se ganan son aquellas que son ampliamente compartidas y que tienen claro su horizonte".