Aragonès pide pactos sobre refugiados y energía para ir a la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha condicionado este miércoles su asistencia a la Conferencia de Presidentes autonómicos del domingo en La Palma a que se lleguen a acuerdos para la coordinación de la acogida de refugiados ucranianos, pactar medidas ante el aumento de los precios energéticos y un fondo para afrontar los gastos que supondrá la guerra en Ucrania.Lo ha dicho en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, en respuesta al primer secretario del PSC, Salvador Illa, que le ha exigido de nuevo participar en esta Conferencia de Presidentes si realmente apoya a Ucrania: "Si Catalunya está con Ucrania usted tiene que sentarse en la Conferencia de Presidentes".El líder socialista ha reclamado a Aragonès que no ponga "excusas" para no asistir a este encuentro, que ha comparado con las que se celebraron durante la pandemia y en las que el expresidente de la Generalitat Quim Torra sí que participó.Aragonès ha replicado que se abre a participar si hay contenido, documentos de trabajo y propuestas de acuerdo para afrontar la situación en Ucrania, pero ha advertido: "No iremos a una conferencia vacía".Ha defendido que si es para trabajar y llegar a acuerdos se plantea ir, pero no si solo es para recibir información que, a su juicio, pueden recibir de la misma manera a través de las ruedas de prensa del Gobierno: "Si no sí que acaba siendo una foto".(Fuente: Parlament Catalunya)