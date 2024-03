Armengol niega corrupción mientras la oposición le acusa de exhibir "mil excusas"

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha afirmado que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa. Ante estas explicaciones el PP le acusa de "mentir" y exhibir "mil excusas" con "cero autocrítica" señalando que su salida es más urgente que ayer.(Fuente: Europa Press/Congreso/vox)

Leer más acerca de: PP

Francina Armengol