La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha afirmado este martes que, cuando presidía el Govern balear, no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa.(Fuente: Congreso)