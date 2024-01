Arranca la vacunación contra la gripe y la Covid sin cita previa en la C.Valenciana

Este lunes ha arrancado en la Comunitat Valenciana la vacunación contra la gripe y la Covid sin necesidad de contar con una cita previa en el centro de salud. Es el caso del centro de salud de Burjassot donde han acudido varios usuarios sin cita previa como Carmen, quien ha asegurado que se ha puesto estas vacunas "para prevenir": "Ahora que estoy bien, porque el mes pasado estuve con alergias y vértigos, he venido y me las pongo para prevenir. Llevo todas puestas". Otra vecina de este municipio ha comentado que tenía cita "para más adelante pero ayer leí que nos podíamos vacunar y he venido directamente. Me he vacunado siempre. Es lo lógico y lo normal", ha señalado.

