Arranca la visita oficial de los Reyes y la Princesa a Navarra con un gran baño de masas

Los Reyes Felipe y Letizia junto con la Princesa Leonor han iniciado este viernes una visita oficial de dos días a Navarra, en la que van a mantener encuentros con autoridades y recorrerán distintas localidades y enclaves del patrimonio cultural. Se trata de una visita muy especial, ya que se trata del primer viaje a la Comunidad foral por parte de Leonor, que ostenta el título de Princesa de Viana, localidad que ha visitado este viernes. A su llegada al Palacio de Navarra, aguardaban decenas de personas que han aplaudido a los Reyes y a la Princesa, dándose un baño de masas, saludando y echándose fotos. (Fuente: Pool RTVE y Casa Real)