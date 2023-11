El director general de Asaja Andalucía, Félix García de Grissi, ha lamentado la permanencia de Planas y ha recordado "el efecto tan negativo" que ha tenido "no solamente la nueva Política Agraria Común (PAC) para el sector de andaluz, con una pérdida de casi 500 millones en el plazo de estos cinco años, a también su poca defensa del sector frente a países terceros", por lo que ha mostrado su rechazo y ha añadido que no solo no querían que repitiera sino que "debería haber dimitido".