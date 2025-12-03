Así es la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 presentada por Igualdad

Una de cada tres mujeres en España de 16 o más años, 6.445.301 mujeres, ha sufrido violencia machista (física, sexual, psicológica o económica) por parte de una pareja en algún momento de su vida (un 30,3%), un total de 6,4 millones de mujeres, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad. Se trata de la séptima edición de esta encuesta (basada en 11.894 entrevistas) realizada con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El último estudio de estas características data de 2019 aunque los datos no son comparables debido a cambios metodológicos, según han precisado desde Igualdad.(Fuente: ebs y Europa Press)