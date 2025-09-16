Así ha sido el verano de 2025, el más cálido desde hace 64 años

El verano de 2025 es ya oficialmente el más cálido de la serie histórica, desde 1961, en España, con un total de 33 días de ola de calor y seco en cuanto a precipitaciones, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en una rueda de prensa celebrada este martes. En este sentido, ha indicado que este verano ha superado en 0,1ºC al de 2022 y en 0,6ºC al de 2003, veranos" extremadamente" calurosos. Además, el de 2025 tuvo una temperatura media peninsular de 24,2ºC, lo que supone 2,1ºC por encima de lo normal para esas fechas. En concreto, Del Campo ha destacado que junio fue el mes con mayor temperatura media de la serie, con 3,6ºC por encima de lo normal.