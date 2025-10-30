Asociación Damnificados dana sobre la reclamación administrativa: "No quedará en saco roto"

La Asociación de Damnificados Horta Sud avisa que la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), organismo dependiente del Gobierno central, será una batalla "larga pero firme" y asegura que "no quedará en saco roto". Así lo ha asegurado el presidente de esta asociación, Christian Lesaec, quien se ha mostrado "súper orgulloso" de que más de 400 asociados hayan decidido presentar esta reclamación, y ha prometido que "esto no va a quedar en saco roto". "Aquí hay una asociación que va a pedir responsabilidades", ha apuntado. Con todo, Lesaec, sobre si vuelve a suceder un episodio similar, ha remarcado que "hay que tomarse las cosas con seriedad". En este punto, ha calificado de "desastrosa" la gestión del Cecopi durante el día de la dana, y de "bochornoso" el papel del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.