Asociación víctimas mortales de la dana carga contra la "negligencia" del Consell

Valencia, 24 de febrero de 2026. La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, ha cargado contra la "negligencia" de la gestión del Consell de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 y ha reivindicado que las 230 víctimas mortales no pueden "convertirse en estadísticas", al tiempo que han exigido "verdad, justicia y reparación": "No hemos venido a mendigar la verdad, hemos venido a reclamarla. No hemos venido a pedir permiso, hemos venido a señalar responsabilidades".