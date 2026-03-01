Las asociaciones de víctimas de la Dana exigen "verdad, justicia y reparación" en València

Valencia, 1 de marzo de 2026. Bajo el lema "Mazón a prisión" varios centenares de personas han vuelto a pedir responsabilidades al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una manifestación por las calles del centro de València. Toñi García, familiar de dos fallecidos por la dana, pide al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "obligue a Mazón a dejar su acta". Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024, Mariló Gradolí, defiende que "necesitan la verdad para salir adelante".