Asociaciones de víctimas de la dana protestan mientras comparece Mazón en Les Corts

Asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este martes ante las puertas de Les Corts, mientras comparece el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en la cámara autonómica, y han reprochado que no deje su acta de diputado para ir al juzgado. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha señalado que no están en la Comisión porque "no nos han permitido estar donde está él" y "en otra planta no íbamos a estar". "No vamos a entrar en su juego, en esas puertas abiertas, esos brazos abiertos, esas manos tendidas, que siempre ha sido falso", ha dicho.