Astronomía y trajes espaciales en una conferencia del Museu de les Ciències

Declaraciones de la ingeniera aeronáutica, investigadora de la NASA y profesora de Universidad en Texas, Ana Diaz, que ha impartido la conferencia 'Los astronautas del futuro' en el ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta' que se ha celebrado por el 25 aniversario del Museu de les Cièncias. La experta ha basado su conferencia en "los humanos y el rendimiento en el espacio" relacionado también con la salud, "para hacer los trabajos de la forma más eficiente posible" en el espacio. Además, ha incidido en "los trajes espaciales" que se utilizan en la actualidad y los "posibles problemas que puede haber en el futuro". Diaz ha resaltado que los trajes de hoy en día están muy "presurizados" y en el espacio necesitan la "movilidad", por ello se intenta mejorar.