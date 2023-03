La Audiencia de Pontevedra celebrará a puerta cerrada el juicio por el crimen de Valga

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará a puerta cerrada el juicio contra José Luis Abet por el triple crimen de Valga en el que en septiembre de 2019 mató a tiros a su ex mujer (de 39 años); su ex cuñada (de 27 años); y su ex suegra (de 58) en presencia de sus hijos de 4 y 7 años. Este lunes quedó constituido el jurado que está conformado por siete mujeres y dos hombres. El proceso de elección de los miembros del tribunal popular fue más lento de lo inicialmente previsto y no se completó hasta pasada la una de la tarde.(Fuente: Vídeo Europa Press)

