El auge del audiovisual en Madrid multiplica las oportunidades de empleo para los jóvenes

La industria audiovisual vive un momento de auge en Madrid, impulsada por la inversión de más de 1.000 millones de euros que Netflix acaba de anunciar en su hub de Tres Cantos. Un crecimiento que está activando la demanda de nuevos perfiles profesionales en el sector.En el corazón de Madrid Content City, The Core forma a los futuros profesionales que necesita la industria, con una metodología práctica y en contacto directo con el mercado laboral.Se estima que se triplicará el empleo vinculado a esta industria y The Core afirma que se trata ya de un sector sólido, en expansión y con amplias salidas profesionales.Con un alto porcentaje de empleabilidad y una oferta formativa en constante evolución, The Core se posiciona como un referente en la preparación del nuevo talento que la industria audiovisual demanda.