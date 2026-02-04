Aumenta el gasto en alimentación premium para mascotas

Según datos del INE, en España se ha aumentado el gasto en productos y servicios para animales de compañía en más de un 53%. En este contexto, Josera Petfood ha puesto en marcha los Clinics Nutricionales Premium, un servicio diseñado para asesorar de manera personalizada sobre la alimentación y cuidado de las mascotas.Estos encuentros lúdicos buscan fomentar la educación del consumidor y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada animal.Esta iniciativa responde a una tendencia creciente entre los consumidores de optar por productos y experiencias de mayor calidad para sus compañeros de cuatro patas.El mercado del petfood sigue evolucionando para dar respuesta a una demanda cada vez más exigente y saludable en la nutrición de los animales de compañía.