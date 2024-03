Ante la ausencia de figura paterna, experta insiste en protegernos de la publicidad masiva

En el contexto del próximo Día del Padre, es posible que surjan sentimientos para las personas que no tengan presente esta figura en sus vidas, ya sea por su modelo de familia o porque no cuentan con esta figura (fallecimiento, abandono, mala relación, etc.) La psicóloga especializada en bienestar emocional y directora de la Clínica Salud en Mente, Conchita Sisí, ha reconocido que el Día del Padre es una día "que abre heridas" y que puede hacernos conectar con cosas que ya "hemos cerrado", y por ello ha insistido en que lo más importante es "poner límites para todo". "Si sentimos que el bombardeo de los medios es brutal debemos poner límites a la hora de exponernos a publicidad, a comercios, a estímulos externos y protegernos, autocuidarnos siempre", ha señalado.