Publicado 30/11/2025 13:25:18 +01:00CET

Autónomos se manifiestan en València para reclamar unas condiciones dignas

La coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos, Jessica Garrido, explicaba esta manifestación que se ha organizado en Valencia por parte de los autónomos para reclamar unas condiciones dignas y defender sus derechos. También, ha lamentado que no tienen "derecho a bajas por enfermedad o maternidad" como los trabajadores. Una autónoma, Alicia Moreno, avisaba de que "si no hay autónomos, no hay país" y manifestaba que su voluntad es "trabajar y crear puestos de trabajo". Otro autónomo, Óscar Alamán, se reafirmaba en que es "insostenible" ser autónomo a día de hoy.

Vídeos destacados

Lo más leído