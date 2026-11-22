Madrid, 22 de noviembre de 2026. Declaraciones de la vicepresidenta de Marea Celeste Asociación 0-3; la vicepresidenta de la misma Josefina La Torre; y la coordinadora de la Plataforma Cree en Nosotros de Peluquería y Estética, Silvia; quienes han denunciado la precaria situación que viven como autónomas tanto los profesores de 0-3 años como los esteticistas. Ambos colectivos han reclamado mejoras en sus condiciones y han puesto de manifiesto que "no tienen derecho a ponerse malos", lamentando que la situación no haya cambiado en absoluto respecto al año pasado.