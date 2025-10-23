Ávila acoge el Congreso de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico organizado por CESVIMAP, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de MAPFRE, en colaboración con EVU Spain.A lo largo de tres días, el congreso fomentará el debate e intercambio de conocimientos entre expertos y profesionales de la reconstrucción e investigación de accidentes de tráfico.El Congreso de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico es un encuentro único en el que los asistentes pueden abordar aspectos como la recopilación y análisis de datos, la biomecánica de un accidente o el uso de nuevas tecnologías y metodologías.El congreso se ha abierto con dos crash test, así como pruebas con asistentes avanzados de ayuda a la conducción o ADAS, que muestran la utilidad de estas técnicas a la hora de prevenir y reconstruir accidentes de tráfico.El congreso está dirigido a reconstructores de accidentes, peritos, responsables de siniestros, abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales de la salud que podrán conocer los últimos avances en este campo.