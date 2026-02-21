Los padres del menor apuñalado denuncian que la progenitora del autor había pedido ayuda y no fue atendida

VALLADOLID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los progenitores del menor de 18 años de origen colombiano fallecido este viernes tras ser apuñalado por otro de 13, detenido junto a otras dos mujeres, una de 17 y otra de 18, como presuntas colaboradoras, han denunciado públicamente que lo ocurrido ha sido una muerte largamente anunciada, después de que la propia progenitora del presunto verdugo solicitara ayuda y no fuera atendida su petición.

"La madre había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía pero le dijeron que hasta que pasara algo no podían hacer nada. Pues qué esperaban, que matara a alguien, pues lo mató, bravo, idiota de mierda él", ha recriminado entre sollozos el padre de la víctima que, junto a su esposa, ha comparecido en plena calle ante los medios de comunicación.

En su largo lamento, la madre del fallecido, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que su hijo era un "niño de bien, educado, alguien que no hacía daño a nadie, era portero del Club de Fútbol Rondilla, siempre fiel a sus amigos", al tiempo que ha recordado que la familia llegó desde Colombia, "y eso no significa que para delinquir", para acto seguido recordar que hasta ahora eran cuatro miembros y ahora sólo son tres.

La madre del apuñalado también ha aprovechado para expresar su malestar por determinadas informaciones que apuntan su supuesta pertenencia a una banda violenta latina. "Mi hijo no era un vándalo, era una persona de bien, luchaba por todos sus amigos y ellos sabían que podían contar con él", pues, como así ha insistido, "era un niño amoroso, feliz, sano que no quería hacer daño a nadie".

Asimismo, el progenitor de la víctima mortal de esta agresión ocurrida este viernes en la calle Democracia ha mostrado su indignación por el hecho de que el verdugo de su hijo, con tan sólo 13 años, sea considerado inimputable, "pero eso no tiene perdón y parece incluso que por matar se le está felicitando". También ha advertido de que la víctima, en este caso, ha sido su hijo, pero podía haber sido cualquier otro.

De hecho, su esposa ha tomado entonces la palabra para denunciar que el autor del acuchillamiento es un tipo muy violento que ya había amenazado con cuchillos a otros muchos jóvenes, y pese a ello, como así ha insistido su marido tomando el relevo, nadie había tomado cartas en el asunto ni había atendido la solicitud de auxilio de la propia madre del homicida, incapaz de dominar a su vástago.

UN NIÑO CON "MENTALIDAD ASESINA"

"Aunque es un niño de 13 años, su mentalidad no es tal, es un niño con mentalidad asesina que necesita ayuda. Antes de que pasara, su madre habló con nosotros y nos dijo que había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía, pero le dijeron que no podían hacer nada absolutamente hasta que pasar algo", ha insistido dolido el padre del fallecido.

Los progenitores también han explicado que la víctima tenía pasión por el fútbol y el boxeo y que en la actualidad se encontraba opositando para hacer carrera militar, algo que, como así ha recriminado el padre, no podrá lograr porque alguien le arrebató la vida por el simple hecho de que "caía mal" al autor de su muerte.

El padre del fallecido también ha extendido la responsabilidad a las dos detenidas, de 17 y 18 años, al asegurar que participaron activamente al agarrar a su hijo por los brazos para evitar que pudiera defenderse y facilitar el trabajo a su asesino, "a quien incluso jaleaban para que le apuñalara".