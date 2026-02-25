Avvapro prevé bajada de reservas y de precios en los alojamientos turísticos en Semana Santa

Sevilla, 25 de febrero de 2026. La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha asegurado este miércoles que el número de reservas de alojamientos turísticos bajará de cara a Semana Santa, y, que, además, los precios tenderán a bajar también. En declaraciones a los medios, el vocal de Avvapro en Sevilla, Juan del Toro, ha informado en relación a las reservas que en un principio la Semana Santa "no pinta bien". Aunque "veremos si con el restablecimiento de la línea ferroviaria conseguimos recuperar y llegar a números del año pasado". Por tanto, "tenemos que ajustar precios para tratar de contrarrestar la baja ocupación", ha expuesto.