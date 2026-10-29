Publicado 29/10/2026 10:12:51 +01:00CET

'Awake', el robot español que permite caminar a pacientes con secuelas de ictus

Madrid, 29 de octubre de 2026. Este jueves 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ictus, una alteración brusca en el flujo de sangre que llega al cerebro y que supone una de las emergencias médicas más críticas y la tercera causa mundial de discapacidad. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentra la incapacidad para caminar. Ante esto, la empresa catalana Robopedics ha creado 'Awake', un robot que ayuda a las personas que han sufrido un ictus a "recuperar movilidad" y ganar autonomía en su día a día. En declaraciones a Europa Press Televisión, el CEO y fundador de Robopedics, Iván Martínez, ha explicado que 'Awake' "es una tecnología robótica disruptiva que asiste a pacientes con secuelas de ictus en la recuperación de la movilidad de las extremidades inferiores, permitiéndoles volver a caminar tras perder la capacidad de movimiento en uno de los lados del cuerpo".