CNT rompe con CCOO y UGT en Granada de cara a la huelga general de 11N y les acusa de usarla "en favor del Gobierno"

CNT, Sindicato Vivienda de Granada, LIZA y CJS llaman a romper con los sindicatos CCOO y UGT para evitar que “instrumentalicen el movimiento que ha hecho posible” la convocatoria del 11N y “desbordar las burocracias electorales progresistas”. - CNT GRANADA

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CNT Granada, el Sindicato de Vivienda de Granada, LIZA y CJS Granada han decidido "romper" con los sindicatos CCOO y UGT de cara a la huelga general para el próximo 11 de noviembre y ha acusado a estos sindicatos de "hacer una huelga simbólica en favor del Gobierno y en contra de la oposición".

A través de un comunicado, las referidas organizaciones han comunicado que HAN hecho efectiva la ruptura con las que denominan "burocracias sindicales" de CCOO y UGT en Granada "para evitar la instrumentalización del movimiento por la vivienda tanto por parte del Gobierno como de las élites sindicales".

Según analizan estos colectivos, ambos sindicatos buscan que la convocatoria de protesta sea "una huelga simbólica contra la oposición y en favor del Gobierno, convirtiendo una herramienta histórica de lucha en un instrumento al servicio de los intereses electorales del PSOE y su ala izquierda".

En la nota informativa, estas organizaciones y sindicatos, que llaman a unirse en su ruptura con CCOO y UGT "a otras organizaciones combativas", aseguran que la huelga general plantea "dos modelos antagónicos para el movimiento obrero". Por un lado el que representa las "burocracias sindicales de CCOO y UGT" que, según ellos, actúan como "mecanismos de conciliación y paz social". "Estos sindicatos atan nuestro destino a un callejón sin salida, a un reformismo que solo puede ofrecernos parches, migajas y discursos vacíos, y allanan el camino para el avance de la reacción y el fascismo", añaden.

Y, por otro lado, consideran que el 11N plantea un segundo modelo, que es el que defienden, consistente en "una huelga general de clase, que confronte no solo a rentistas, especuladores y empresarios, sino también a los gobiernos capitalistas, sus partidos y su Estado".

"CÓMPLICES DE NUESTRA MISERIA"

CNT Granada, Sindicato Vivienda de Granada , LIZA y CJS exponen de forma conjunta su voluntad de "no marchar junto a los cómplices de nuestra miseria" y buscan que este desmarcamiento se extienda a otras organizaciones.

"Es el momento de desbordar las burocracias, Esta decisión surge en un ciclo de protestas que forma un contexto favorable para construir un polo revolucionario basado en la independencia de clase donde la huelga es una oportunidad para fortalecer e impulsar este espacio alternativo", exponen.

Finalmente, estos colectivos señalan que sus manifestaciones y acciones en la huelga general del 11N se movilizarán "frente al rentismo, el capitalismo y nuestros falsos aliados". Y concluyen señalando que han comenzado "una hoja de ruta que llenará la ciudad de Granada de acciones combativas hasta el próximo 11 de noviembre".