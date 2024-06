La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado un "honor" recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, "elegido por amplía mayoría en las urnas por el pueblo", y dice no tener la culpa de que éste realice visitas institucionales a gobierno diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente" no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".(Fuente: Asamblea de Madrid)

Leer más acerca de: Argentina