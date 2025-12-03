Ayuso denuncia el “momento siniestro” que atraviesa España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este martes el "momento siniestro" que, a su juicio, atraviesa España. "Al menos todo se va sabiendo, las piezas se van colocando y nos explican por qué estamos viviendo un momento tan siniestro en nuestra democracia. O por qué nos acostumbramos a decisiones liberticidas que, cada día, con cualquier pretexto, se van imponiendo en política, desde las instituciones e incluso en la vida anónima de los ciudadanos", ha manifestado.(Fuente: Comunidad de Madrid)