Ayuso no se acogerá a la quita de deuda autonómica "por responsabilidad y respeto a la verdad"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que Madrid no se acogerá a la condonación de una parte de la deuda regional por parte del Estado "por responsabilidad y respeto a la verdad" al tratarse de una normativa que considera "ilegal". Así lo ha anunciado en el primer día de Debate del Estado de la Región en el que ha criticado que el Gobierno de la nación pretenda con esta quita de la deuda "penalizar a las regiones mejor administradas" ofreciéndoles "una invitación a seguir endeudándose".(Fuente: Asamblea de Madrid)